В Минске Москалькова назвала срок обмена посылок военнопленным России и Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Минске в кулуарах второй Международной научно-практической конференцией, которая приурочена принятию Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, сказала о посылка для военнопленных, передает БелТА.
В частности, Москалькова рассказала, что обмен посылками для военнопленных России и Украины пройдет в декабре. Также чиновница уточнила, что обмен посылками может состоятся на границе Беларуси с Россией.
Еще она сказала, что обменом военнопленными занимаются российские военные, которые проводят диалог с украинской стороной. Данный диалог чиновница назвала тяжелым. Но и заметила, что уже есть договор об обмене посылками для военнопленных.
— Ведется диалог тяжело. Но я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома с детскими рисунками, с вещами, — прокомментировала она.
Обмен планируется в декабре на российско-белорусской границе, но возможно, что пройдет он и «где-то в другом месте».
Еще Москалькова поблагодарила Беларусь, заметив, что Минск фактически «выступает миротворцем и посредником в гуманитарных акциях».
— Мы передаем письма родным от пленных, мы взаимно посещаем пленных друг друга. Это очень важно, чтобы вовремя оказывалась медицинская помощь, чтобы все нормы Женевской конвенции 1949 года в полном объеме соблюдались, — подытожила уполномоченный по правам человека в России.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко комментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной: «Все эти обмены проходят через мои руки». Кроме того, президент говорил, что белорусские депутаты, дипломаты и военные уполномочены на контакты с Украиной.
А еще лидер страны утвердил замысел обороны Беларуси на пять лет после анализа СВО.