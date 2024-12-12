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В Минске Москалькова назвала срок обмена посылок военнопленным России и Украины

Москалькова заявила об обмене посылками для военнопленных России и Украины на границе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в Минске в кулуарах второй Международной научно-практической конференцией, которая приурочена принятию Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, сказала о посылка для военнопленных, передает БелТА.

В частности, Москалькова рассказала, что обмен посылками для военнопленных России и Украины пройдет в декабре. Также чиновница уточнила, что обмен посылками может состоятся на границе Беларуси с Россией.

Еще она сказала, что обменом военнопленными занимаются российские военные, которые проводят диалог с украинской стороной. Данный диалог чиновница назвала тяжелым. Но и заметила, что уже есть договор об обмене посылками для военнопленных.

— Ведется диалог тяжело. Но я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома с детскими рисунками, с вещами, — прокомментировала она.

Обмен планируется в декабре на российско-белорусской границе, но возможно, что пройдет он и «где-то в другом месте».

Еще Москалькова поблагодарила Беларусь, заметив, что Минск фактически «выступает миротворцем и посредником в гуманитарных акциях».

— Мы передаем письма родным от пленных, мы взаимно посещаем пленных друг друга. Это очень важно, чтобы вовремя оказывалась медицинская помощь, чтобы все нормы Женевской конвенции 1949 года в полном объеме соблюдались, — подытожила уполномоченный по правам человека в России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко комментировал обмены военнопленными между Россией и Украиной: «Все эти обмены проходят через мои руки». Кроме того, президент говорил, что белорусские депутаты, дипломаты и военные уполномочены на контакты с Украиной.

А еще лидер страны утвердил замысел обороны Беларуси на пять лет после анализа СВО.