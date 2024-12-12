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ЖК Французский дом сносят в Алматы

В Алматы демонтируют незаконный жилой комплекс. В микрорайоне Карагайлы начался снос ЖК «Французский дом», передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Акимат Алматы

По данным Управления градостроительного контроля, застройщик возводил объект без необходимых разрешений: АПЗ, согласования эскиза, уведомления о начале работ и экспертизы.

После принятых административных мер и обращения в суд исковые требования о сносе были удовлетворены. Решение суда первой инстанции подтвердил городской суд, после исполнительный лист направили в департамент юстиции.

12 декабря снос начался при участии судебных исполнителей.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева с начала прошлого года в городе снесено 55 незаконных объектов, среди них такие ЖК, как «Мечта», KHAN и «Алма Гарден».

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