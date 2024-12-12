ЖК Французский дом сносят в Алматы

По данным Управления градостроительного контроля, застройщик возводил объект без необходимых разрешений: АПЗ, согласования эскиза, уведомления о начале работ и экспертизы.
После принятых административных мер и обращения в суд исковые требования о сносе были удовлетворены. Решение суда первой инстанции подтвердил городской суд, после исполнительный лист направили в департамент юстиции.
12 декабря снос начался при участии судебных исполнителей.
По поручению акима Алматы Ерболата Досаева с начала прошлого года в городе снесено 55 незаконных объектов, среди них такие ЖК, как «Мечта», KHAN и «Алма Гарден».