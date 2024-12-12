Мать лидера Cradle Of Filth хочет, чтобы сингл группы играл у нее на похоронах

Вокалист британского метал-коллектива Cradle Of Filth Дэни Филт рассказал, что его мама хочет, чтобы на ее похоронах играл трек Nymphetamine (2004) его команды. Сам артист считает песню из одноименного альбома одной из определяющих в творчестве группы.
«Но она умрет, так что мы сможем изменить треклист», — пошутил Филт в разговоре с Metal Hammer.
Ранее музыкант признавался, что его мать немного влюблена во фронтмена трэш-метал-коллектива Slayer Тома Арайю. По словам Дэни, ее имя всегда оказывается первым в списке подписчиков фан-аккаунтов вокалиста.
Недавно исполнитель назвал предстоящую 14-ю пластинку Cradle Of Filth «романтичной, театральной и привязчивой». Релиз студийника намечен на 2025 год.