Мать лидера Cradle Of Filth хочет, чтобы сингл группы играл у нее на похоронах

Вокалист британского метал-коллектива Cradle Of Filth Дэни Филт рассказал, что его мама хочет, чтобы на ее похоронах играл трек Nymphetamine (2004) его команды. Сам артист считает песню из одноименного альбома одной из определяющих в творчестве группы.