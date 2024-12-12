В Башкирии вводится новый график движения пригородных поездов

Назначаются пригородные поезда:

№ 7405 Приютово (отпр. 21.12) — Абдулино (приб. 21.52) — по рабочим дням;

№ 7406 Абдулино (отпр. 07.49) — Приютово (приб. 08.30) — по рабочим дням;

Вносятся изменения в периодичность курсирования пригородных поездов:

№ 7423 Приютово (отпр. 22.01) — Абдулино (приб. 22.39) будет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям:

№ 7424 Абдулино (отпр.05.13) — Приютово (приб. 05.48) будет курсировать по понедельникам, субботам, воскресеньям.

Вносятся изменения в расписании поездов:

№ 6435 Шакша — Дема будет отправляться со ст. Шакша на 11 мин. позже:

Шакша (отпр. 17.41) — Дема (приб. 18.25);

№ 6454 Кандры — Шакша будет отправляться со ст. Кандры на 6 мин. раньше:

Кандры (отпр. 06.36) — Шакша (приб. 10.04);

№ 6453 Шакша — Дема будет отправляться со ст. на 10 мин. раньше:

Шакша (отпр. 12.35) — Дема (приб. 13.19);

№ 6429 Шакша — Дема будет отправляться со ст. Шакша на 16 мин. позже:

Шакша (отпр. 09.47) — Дема (приб. 10.31);

№ 7427 Шакша — Приютово будет отправляться со ст. Шакша на 6 мин. позже:

Шакша (отпр. 08.22) — Приютово (приб. 12.13);

№ 7428 Приютово — Тавтиманово будет отправляться со ст. Приютово на 8 мин. позже:

Приютово (отпр. 15.45) — Тавтиманово (приб. 20.14);

№ 7489 Белорецк — Инзер будет отправляться со ст. Белорецк на 6 мин. позже:

Белорецк (отпр. 17.39) — Инзер (приб. 19.12).

С 16 декабря сокращается маршрут следования: № 7419/7420 Раевка — Абдулино — Раевка до/от станции Талды Булак и устанавливается периодичность курсирования по рабочим дням:

№ 7419 Раевка (отпр. 19.28) — Талды Булак (приб. 21.31);

№ 7420 Талды Булак (отпр. 16.53) — Раевка (приб. 18.49).