В Башкирии 13 человек выиграли миллионные призы в лотерею

Всех победителей розыгрыша объединяет то, что счастливые билеты они купили в почтовом отделении. Среди новоиспеченных миллионеров есть жители Балтачевского, Бижбулякского, Гафурийского, Дуванского, Караидельского, Мечетлинского, Мишкинского и Стерлитамакского районов, а также городов Уфа, Кумертау, Нефтекамск и Салават.