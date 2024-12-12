В Башкирии 13 человек выиграли миллионные призы в лотерею

В Башкирии стало больше миллионеров. Благодаря своей удаче 13 жителей республики смогли выиграть крупные суммы в лотерею.
Всех победителей розыгрыша объединяет то, что счастливые билеты они купили в почтовом отделении. Среди новоиспеченных миллионеров есть жители Балтачевского, Бижбулякского, Гафурийского, Дуванского, Караидельского, Мечетлинского, Мишкинского и Стерлитамакского районов, а также городов Уфа, Кумертау, Нефтекамск и Салават.
Напомним, что 1 января 2024 года сразу семеро жителей Башкирии стали обладателями миллиона рублей.