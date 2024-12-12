Омские хирурги спасли пациента от повторного инсульта с помощью новой методики

Омские врачи провели успешную операцию пациенту, у которого были критически сужены сонные артерии. Правая артерия была полностью перекрыта бляшками, а левая — на 70%. Это состояние могло привести к неминуемому повторному инсульту.
«Во время удаления бляшки кровоток в головной мозг обеспечивался через специальную “трубочку”. Это позволило завершить операцию без осложнений», — прокомментировал ход операции сосудистый хирург Максим Герасименко.
Пациент, перенёсший первый инсульт около полугода назад, был выписан домой на пятые сутки после успешной операции. Единственная функционирующая сонная артерия теперь работает без сбоев.