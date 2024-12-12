Хирурги Иркутской областной детской больницы провели 2 уникальные операции

У 15-летней пациентки из желудка извлекли крупный трихобезоар длиной более 20 сантиметров. Подобные операции хирургам приходится делать не так часто — не более 3−4 раз в год. Школьница поступила в больницу с жалобами на боли в животе. Инородное тело из волос полностью заполнило просвет желудка. Оказалось, что пациента с двух лет страдала от неконтролируемого поедания волос. Операция прошла без сложностей. По мере выздоровления со школьницей будет работать психолог.