Хирурги Иркутской областной детской больницы провели 2 уникальные операции

Две уникальные операции выполнили хирурги Иркутской областной детской клинической больницы. Первым прооперировали 17-летнего пациента с объёмной опухолью почки. Её обнаружили случайно во время планового осмотра. В таких случаях опухоль удаляют вместе с частью почки открытым способом.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, хирурги выбрали более безопасный и щадящий для пациента способ — лапароскопическая ишемическая резекция почки. Выполнили её с помощью небольших разрезов и микро-инструментов в течение 15 минут. В случае промедления функция почки была бы полностью утеряна. Опухоль успешно удалили, за самочувствием пациента следят в отделении реанимации. В ближайшее время его переведут в обычную палату.
У 15-летней пациентки из желудка извлекли крупный трихобезоар длиной более 20 сантиметров. Подобные операции хирургам приходится делать не так часто — не более 3−4 раз в год. Школьница поступила в больницу с жалобами на боли в животе. Инородное тело из волос полностью заполнило просвет желудка. Оказалось, что пациента с двух лет страдала от неконтролируемого поедания волос. Операция прошла без сложностей. По мере выздоровления со школьницей будет работать психолог.