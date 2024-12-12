Ростовчан предупредили, что в случае отключения света оплачивать нужно будет не только задолженность

Несвоевременная оплата может привести не только к начислению пени, но и к отключению электроэнергии. При этом такое отключение — крайняя мера. Об этом предупреждают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону». К отключению прибегают только тогда, когда должник полностью игнорирует просьбы погасить долг. О необходимости оплатить выставленные счета неоднократно и разными способами клиента уведомляют. Чаще всего — в квитанции.
Большинство клиентов гарантирующего поставщика внимательно относятся к таким предупреждениям. До отключения электроэнергии доходит только в 7 случаях из 100.
ВАЖНО!
Абоненты должны помнить, что после внесения оплаты немедленного возобновления подачи электроэнергии не произойдет. И в законе также прописано, что должник обязан возместить расходы на ограничение и возобновление энергоснабжения, которые могут составить до 3-х тысяч рублей. В некоторых случаях эти затраты становятся не только неожиданным финансовым бременем, но и превышают размер самого долга.
Гарантирующий поставщик может применить и другие санкции к должникам. Это могут быть начисление пеней, взыскание долга через суд, приостановка компенсаций на оплату коммунальных услуг. А в отдельных случаях возможен также арест имущества или доходов.
Для того, чтобы этого избежать, достаточно регулярно проверять состояние лицевого счета и не уходить «в минус». Проще всего следить за расчетами в личном кабинете. А если оплатить счета до 31 декабря, также будут списаны и пени.