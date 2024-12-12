Ростовчан предупредили, что в случае отключения света оплачивать нужно будет не только задолженность

Несвоевременная оплата может привести не только к начислению пени, но и к отключению электроэнергии. При этом такое отключение — крайняя мера. Об этом предупреждают в «ТНС энерго Ростов-на-Дону». К отключению прибегают только тогда, когда должник полностью игнорирует просьбы погасить долг. О необходимости оплатить выставленные счета неоднократно и разными способами клиента уведомляют. Чаще всего — в квитанции.