Даты проведения ЕГЭ в 2025 году озвучили нижегородским школьникам

В основной период школьникам предстоит сдавать экзамены в следующие дни:
23 мая — история, литература и химия; 27 мая — математика базового и профильного уровней; 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание и физика; 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 10 июня — информатика и иностранные языки (устная часть); 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.
Возможность пересдачи ЕГЭ будет предоставлена 3 и 4 июля. Начало экзаменов по всем предметам запланировано на 10:00 по местному времени.