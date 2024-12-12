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Даты проведения ЕГЭ в 2025 году озвучили нижегородским школьникам

Даты проведения ЕГЭ в 2025 году были утверждены Министерством просвещения и Рособрнадзором, об этом информирует Министерство образования Нижегородской области.

Источник: РИА "Новости"

В основной период школьникам предстоит сдавать экзамены в следующие дни:

23 мая — история, литература и химия; 27 мая — математика базового и профильного уровней; 30 мая — русский язык; 2 июня — обществознание и физика; 5 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть); 10 июня — информатика и иностранные языки (устная часть); 11 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика.

Возможность пересдачи ЕГЭ будет предоставлена 3 и 4 июля. Начало экзаменов по всем предметам запланировано на 10:00 по местному времени.

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