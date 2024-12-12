Как выбрать идеальный подарок мужчине к Новому году: идеи под разный вкус и кошелек

«Новый год — отличное время, чтобы порадовать своих любимых мужчин запоминающимися подарками. Однако выбор подходящего варианта может быть достаточно непростой задачей. Главное — учесть интересы и предпочтения партнера, чтобы подарок был и приятным, и полезным. Например, если хотите подарить что-то необычное и с юмором, обратите внимание на креативные и нестандартные формы упаковки, например, мыло в виде бутербродов и гели для душа в бутылочке виски или пива. Такой подарок точно вызовет улыбку, но в то же время будет практичным в использовании», — пояснил он.