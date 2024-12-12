В Красноярском крае начался капитальный ремонт моста через Большой Кантат

В Большемуртинском районе стартовал капитальный ремонт моста через реку Большой Кантат на 115-м километре трассы Красноярск — Енисейск. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края.
Мост был построен в 1973 году и ремонтировался последний раз в 2001 году. За это время сооружение пришло в аварийное состояние: повреждена гидроизоляция, появились трещины в опорах и балках, а асфальтовое покрытие и ограждения сильно износились.
Рабочие уже начали подготовительные работы. Убрана растительность, а из скального грунта формируется временная объездная дорога.
После завершения ремонта ширина моста увеличится с 13 до 15 метров, опоры будут усилены, уложена новая гидроизоляция и обновлено асфальтовое покрытие.
Завершить работы и сдать объект планируют к концу 2025 года. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».