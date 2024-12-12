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25 срочников из Ростовской области отправились служить в Президентский полк

25 новобранцев из 14 территорий Ростовской области призвали на службу в Президентский полк.

Источник: Комсомольская правда

25 призывников из Ростовской области отправились служить в Президентский полк комендатуры Московского Кремля. Новобранцев напутствовал заместитель губернатора Вадим Артемов, говорится на сайте донского правительства.

— Регион направляет призывников в Президентский полк с 2005 года, за это время службу прошли более 500 наших земляков. Ни разу мы не услышали, что кто-то из них не справился с задачами. Уверен, что вы продолжите традицию, — сказал Вадим Артемов.

Донской регион в Москве представят срочники из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Кагальницкого, Красносулинского, Миллеровского, Сальского и Тацинского районов.

Молодые люди предварительно прошли серьезный отбор, в том числе профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медобследование. Особое внимание уделялось физическим данным, отбирали новобранцев ростом от 175 до 190 см.

Напомним, о порядке призыва и прохождения военной службы можно узнать по единому номеру «122».