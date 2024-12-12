Жительница Новосибирской области отсудила 500 тыс. рублей из-за падения на льду

Уточняется, что женщина поскользнулась и упала на территории центральной районной больницы ГБУЗ НСО «Карасукская ЦРБ», в результате чего получила перелом бедренной кости со смещением.
В ходе проверки прокуратура Карасукского района Новосибирской области установила, что ненадлежащее содержание прилегающей территории больницы привело к травме.
Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с ГБУЗ «Карасукская ЦРБ» компенсации морального вреда.
«Карасукский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с ГБУЗ НСО “Карасукская ЦРБ” в пользу потерпевшей расходы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в сумме 17 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей», — подчеркнуто в заявлении местной прокуратуры.
Ранее, 13 ноября, подростку в Тюменской области, которого придавило воротами на спортивной площадке в загородном лагере, назначили компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Выплачивать ее будет руководство детского лагеря.