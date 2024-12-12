Жительница Новосибирской области отсудила 500 тыс. рублей из-за падения на льду

«Карасукский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с ГБУЗ НСО “Карасукская ЦРБ” в пользу потерпевшей расходы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в сумме 17 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей», — подчеркнуто в заявлении местной прокуратуры.