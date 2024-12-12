15 лучших новогодних шоу в Москве в 2024—2025 году

Москва богата на новогодние елки. Они начинаются еще до праздника и продолжаются на каникулах, поэтому возможность их посетить есть даже у самых занятых россиян. Спектакли при этом весьма разнообразны: есть и научные представления, и спортивные, и религиозные. Что посетить, какова стоимость билетов и какие шоу в Москве будут лучшими в 2024—2025 году — рассказываем в материале.
Лучшие новогодние шоу-программы в Москве для детей и взрослых
Составили подборку самых интересных новогодних шоу в столице России.
1. Шоу «Тайна семьи Деда Мороза»
В финале этого шоу зрители узнают, кем же были настоящие родители Снегурочки и куда они исчезли. Главная особенность представления заключается в сцене, развернутой на 360 градусов. Так что наблюдать за появлением героев можно будет со всех сторон.
|Даты
|25 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Дворец гимнастики Ирины Винер, ул. Лужники, 24, стр. 24
|Стоимость билетов
|от 890 до 31 000 рублей
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2. Ледовое шоу Евгения Плющенко «Золушка в королевстве фей»
Звезды российского фигурного катания представят шоу в новогодней тематике. Катание на льду дополнят воздушные акробаты и танцоры балета.
Королем, согласно сценарию, будет сам Евгений Плющенко, именитый спортсмен, заработавший титул двукратного олимпийского чемпиона. В роли Золушки будет Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Роль Принца исполнит Макар Игнатов, а Волшебника — Александр Плющенко, сын Евгения, известный также как Гном Гномыч.
|Даты
|29 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
|Время
|Начало в 13:00 и 18:00
|Место и адрес
|ВТБ Арена, Ленинградский проспект, д. 36
|Стоимость билетов
|от 750 до 5500 рублей
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3. Шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей»
Девочка Мари получает в подарок потрепанного Щелкунчика и собирается его оживить, чтобы вместе сражаться против летучих мышей. Необычно это шоу тем, что отходит от традиционной красочной стилистики новогодних спектаклей: организаторы предлагают посмотреть на Новый год в стиле режиссера Тима Бёртона.
Зрители насладятся и классической хореографией, и цирковой акробатикой, и оркестром, и фокусами. А эффект присутствия создаст огромный мультимедийный экран.
|Даты
|11—30 декабря 2024 года
|Длительность
| 2 часа
|Место и адрес
|ЦСКА Арена, ул. Автозаводская, д. 23а
|Стоимость билетов
|от 1500 до 15 000 рублей
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4. Научная елка Wow! How?
Организаторы шоу расскажут, в чем загадка Деда Мороза, главного новогоднего волшебника, а на помощь им придет не магия, а наука. Физика и химия объяснят, как в мешок дедушки помещается столько подарков для детей и зачем ему посох.
Антураж будет соответствующим: созданные нейросетью декорации, квадрокоптеры, экзоскелеты и гигантские катушки Теслы, которые запустят молнии прямо в героев шоу.
|Даты
|27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
|Стоимость билетов
|от 1490 до 5990 рублей
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5. Шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…»
Зрителей и гостей ждет добрая история про милиционера Дядю Степу, спасающего детей и идущего по следу загадочного хулигана. А еще каждый зритель получит подарок: раскраску, карандаши, сладости и метр для измерения роста.
|Даты
|27 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|Длительность
|1 час 10 минут
|Место и адрес
|МТС Live Холл, шоссе Энтузиастов, д. 5, стр. 2
|Стоимость билетов
|от 1500 до 10 000 рублей
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6. Новогоднее шоу «Три лотоса»
По сюжету действие происходит в Древнем Китае. Волшебный лотос, который так хочет заполучить император, попадет в руки придворных уборщиков.
Организаторы обещают, что гостям будет над чем задуматься, ведь в спектакле много восточной мудрости. Порадует зрителей и оркестр китайских духовых инструментов.
|Даты
|7 декабря 2024 года — 9 февраля 2025 года
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Театриум на Серпуховке, ул. Павловская, д. 6
|Стоимость билетов
|от 600 до 4000 рублей
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7. Цирковое шоу «Сказка о Золотой рыбке»
Большой Московский цирк представит новогоднее шоу по мотивам сказки Александра Пушкина. Акробаты и воздушные гимнасты продемонстрируют чудеса физической подготовки, а дрессировщики и их подопечные животные покажут удивительные трюки. Примут участие в выступлении и братья Запашные.
|Даты
|14 декабря 2024 года — 23 февраля 2025 года
|Время
|Начало в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
|Место и адрес
|Большой Московский цирк, проспект Вернадского, д. 7
|Стоимость билетов
|от 1500 до 7000 рублей
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8. Новогоднее шоу «Кощей»
Праздник снова в опасности: на этот раз злодеи украли Деда Мороза. На уникальной водной сцене организаторы покажут, как добрые персонажи спасают главного волшебника зимы.
Как обещают организаторы, зрителей удивят фантастические костюмы и мультимедийные декорации.
|Даты
|14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
|Длительность
|1 час 30 минут
|Место и адрес
|Москвариум, проспект Мира, д. 119, стр. 23
|Стоимость билетов
|от 1500 до 6000
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9. Новогоднее хрустальное шоу «Слеза дракона»
Шоу расскажет о сказочном городе из хрусталя, который охраняет дракон. В программе — экстремальные акробатические номера, опасные фокусы, юмор и трогательная история.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
|Длительность
|1 час 10 минут
|Место и адрес
|Театральный центр «На Плющихе», ул. Плющиха, д. 64/6, стр. 1
|Стоимость билетов
|от 1100 до 4400 рублей
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10. Киноелка «Полный вперед!»
Самая известная киностудия России «Мосфильм» приглашает детей и их родителей на празднование Нового года. Гостям расскажут о приключениях Деда Мороза и его приятелей.
В программе — оркестровая музыка, спецэффекты и красочные костюмы. Также можно будет посетить многочисленные фотозоны студии.
|Даты
|25 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|Длительность
|1 час
|Место и адрес
|Мосфильм, ул. Мосфильмовская, д. 1
|Стоимость билетов
|от 1950 до 2900 рублей
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11. Новогодняя елка в Останкино
Еще одно переосмысление всеми любимой сказки «Морозко». От начала до конца в спектакле будут участвовать дети, а родителей порадуют хиты советских времен. Также юную аудиторию развлекут аквагримом и мастер-классами.
|Даты
|23 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Останкино, ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
|Стоимость билетов
|от 850 до 3200 рублей
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12. Елка в Храме Христа Спасителя
В Храме Христа Спасителя детям покажут добрую сказку, приуроченную к Рождеству. Ее сюжет повествует о братьях, которые поссорились по глупости и прошли через тяжелые испытания для того, чтобы помириться.
Отличает это шоу от других религиозное просветительское начало, благодаря чему маленькие зрители и познакомятся с основами православной морали. Входят в программу и сладкие подарки.
|Даты
|22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|Длительность
|1 час
|Место и адрес
|Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15
|Стоимость билетов
|от 1200 до 7000 рублей
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13. Новогодняя елка на Цветном бульваре
В цирке, где выступал Юрий Никулин, главный клоун страны, покажут традиционное новогоднее шоу. Обещают, что будет весело и по-настоящему празднично: зрителей ждут зажигательная музыка, проделки юмористов, номера артистов и животных.
А перед началом представления можно будет прокатиться на аттракционах и сфотографироваться со зверями.
|Даты
|14 декабря 2024 года — 14 января 2025 года
|Длительность
|2 часа
|Место и адрес
|Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре, Цветной бульвар, д. 13
|Стоимость билетов
|от 1500 рублей
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14. Новогодняя игра-путешествие в Петровском путевом дворце для всей семьи
Пришедшие в Петровский путевой дворец дети и их родители посетят парадные залы, поиграют в бирюльки и меховые снежки, а также постреляют из лука и примерят на себя роли богатырей. Все активности вдохновлены иллюстрациями Ивана Билибина к русским сказкам.
|Даты
|23 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|Время
|Начало в 11:00, 14:00, 17:00
|Место и адрес
|Петровский путевой дворец, Ленинградский проспект, д. 40
|Стоимость билетов
|3700 рублей
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15. Елка детского радио
По сюжету шоу Веснушка и Кипятоша спасают Новый год от злодеев, которые ненавидят мандарины, конфеты, елку и веселящихся в праздник людей. Детям расскажут о том, как важно иметь друзей и тех, кто готов прийти на помощь в трудную минуту. В шоу будет много танцев и музыки.
|Даты
|21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
|Длительность
|1 час 10 минут
|Место и адрес
|Большой концертный зал «Космос», проспект Мира, д. 150
|Стоимость билетов
|1500 рублей
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Куда еще можно сходить в Москве на новогодние праздники всей семьей
Январские выходные — самые долгие в году. Обычно 31 декабря и 1 января все проводят время в домашнем тепле, после чего появляется желание сходить куда-нибудь погулять. Собрали идеи мест, куда можно сводить дорогих сердцу людей:
новогодние елки;
семейные спектакли;
цирки;
кинотеатры;
Усадьба Деда Мороза;
гастрономические фестивали;
гулянья на центральных улицах Москвы;
парки;
спортивные соревнования;
танцы;
ледовые шоу;
Почта Деда Мороза.
Обзор лучших новогодних шоу в Москве
Главную информацию о новогодних шоу поместили в таблицу.
|Шоу
|Даты
|Цена билетов
|«Тайна семьи Деда Мороза»
|25 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|от 890 до 31 000 рублей
|Ледовое шоу «Золушка в королевстве фей»
|29 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|от 750 до 5500 рублей
|«Щелкунчик. Королевство летучих мышей»
|11—30 декабря 2024 года
|от 1500 до 15 000 рублей
|«Научная елка Wow! How?»
|27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
|от 1490 до 5990 рублей
|Шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…»
|27 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|от 1500 до 10 000 рублей
|«Три лотоса»
|7 декабря 2024 года — 9 февраля 2025 года
|от 600 до 4000 рублей
|Цирковое шоу «Сказка о Золотой рыбке»
|14 декабря 2024 года — 23 февраля 2025 года
|от 1500 до 7000 рублей
|«Кощей»
|14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
|от 1500 до 6000 рублей
|«Слеза дракона»
|21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
|от 1100 до 4400 рублей
|«Полный вперед!»
|25 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|от 1950 до 2900 рублей
|Елка в Останкино
|23 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
|от 850 до 3200 рублей
|Елка в Храме Христа Спасителя
|22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
|от 1200 до 7000 рублей
|Елка в Цирке Юрия Никулина
|8 декабря 2024 года — 14 января 2025 года
|от 1500 рублей
|Новогодний Петровский путевой дворец
|23 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
|3700 рублей
|Елка детского радио
|21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
|1500 рублей