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15 лучших новогодних шоу в Москве в 2024—2025 году

Канун Нового года и январские выходные — самое время провести время с семьей. Для этого хорошо подойдут праздничные программы. Собрали лучшие новогодние шоу в Москве в 2024—2025 году, которые будут интересны и маленьким зрителям, и взрослым.

Анна Григор
Автор Новости Mail
Мать и дочь собираются на новогоднее шоу
Источник: Freepik

Москва богата на новогодние елки. Они начинаются еще до праздника и продолжаются на каникулах, поэтому возможность их посетить есть даже у самых занятых россиян. Спектакли при этом весьма разнообразны: есть и научные представления, и спортивные, и религиозные. Что посетить, какова стоимость билетов и какие шоу в Москве будут лучшими в 2024—2025 году — рассказываем в материале.

Лучшие новогодние шоу-программы в Москве для детей и взрослых

Составили подборку самых интересных новогодних шоу в столице России.

1. Шоу «Тайна семьи Деда Мороза»

Эпизод новогоднего шоу «Тайна семьи Деда Мороза»
Источник: Яндекс Афиша

В финале этого шоу зрители узнают, кем же были настоящие родители Снегурочки и куда они исчезли. Главная особенность представления заключается в сцене, развернутой на 360 градусов. Так что наблюдать за появлением героев можно будет со всех сторон.

Даты25 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
Длительность2 часа
Место и адресДворец гимнастики Ирины Винер, ул. Лужники, 24, стр. 24
Стоимость билетовот 890 до 31 000 рублей

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2. Ледовое шоу Евгения Плющенко «Золушка в королевстве фей»

Эпизод новогоднего шоу Евгения Плющенко «Золушка в королевстве фей»
Источник: Афиша города

Звезды российского фигурного катания представят шоу в новогодней тематике. Катание на льду дополнят воздушные акробаты и танцоры балета.

Королем, согласно сценарию, будет сам Евгений Плющенко, именитый спортсмен, заработавший титул двукратного олимпийского чемпиона. В роли Золушки будет Александра Трусова, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Роль Принца исполнит Макар Игнатов, а Волшебника — Александр Плющенко, сын Евгения, известный также как Гном Гномыч.

Даты29 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
ВремяНачало в 13:00 и 18:00
Место и адресВТБ Арена, Ленинградский проспект, д. 36
Стоимость билетовот 750 до 5500 рублей

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3. Шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей»

Эпизод новогоднего шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей»
Источник: Яндекс Афиша

Девочка Мари получает в подарок потрепанного Щелкунчика и собирается его оживить, чтобы вместе сражаться против летучих мышей. Необычно это шоу тем, что отходит от традиционной красочной стилистики новогодних спектаклей: организаторы предлагают посмотреть на Новый год в стиле режиссера Тима Бёртона.

Зрители насладятся и классической хореографией, и цирковой акробатикой, и оркестром, и фокусами. А эффект присутствия создаст огромный мультимедийный экран.

Даты11—30 декабря 2024 года
Длительность 2 часа
Место и адресЦСКА Арена, ул. Автозаводская, д. 23а
Стоимость билетовот 1500 до 15 000 рублей

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4. Научная елка Wow! How?

Эпизод новогоднего шоу WOW! HOW? 
Источник: Яндекс Афиша

Организаторы шоу расскажут, в чем загадка Деда Мороза, главного новогоднего волшебника, а на помощь им придет не магия, а наука. Физика и химия объяснят, как в мешок дедушки помещается столько подарков для детей и зачем ему посох.

Антураж будет соответствующим: созданные нейросетью декорации, квадрокоптеры, экзоскелеты и гигантские катушки Теслы, которые запустят молнии прямо в героев шоу.

Даты27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
Длительность2 часа 
Место и адресКультурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, д. 4, корп. 1
Стоимость билетовот 1490 до 5990 рублей

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5. Шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…»

Эпизод новогоднего шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…»
Источник: Live MTS

Зрителей и гостей ждет добрая история про милиционера Дядю Степу, спасающего детей и идущего по следу загадочного хулигана. А еще каждый зритель получит подарок: раскраску, карандаши, сладости и метр для измерения роста.

Даты27 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
Длительность1 час 10 минут
Место и адресМТС Live Холл, шоссе Энтузиастов, д. 5, стр. 2
Стоимость билетовот 1500 до 10 000 рублей

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6. Новогоднее шоу «Три лотоса»

Эпизод новогоднего шоу «Три лотоса»
Источник: Teatrium

По сюжету действие происходит в Древнем Китае. Волшебный лотос, который так хочет заполучить император, попадет в руки придворных уборщиков.

Организаторы обещают, что гостям будет над чем задуматься, ведь в спектакле много восточной мудрости. Порадует зрителей и оркестр китайских духовых инструментов.

Даты7 декабря 2024 года — 9 февраля 2025 года
Длительность2 часа
Место и адресТеатриум на Серпуховке, ул. Павловская, д. 6
Стоимость билетовот 600 до 4000 рублей

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7. Цирковое шоу «Сказка о Золотой рыбке»

Эпизод новогоднего шоу в Цирке на проспекте Вернадского
Источник: Пресс-служба БМЦ

Большой Московский цирк представит новогоднее шоу по мотивам сказки Александра Пушкина. Акробаты и воздушные гимнасты продемонстрируют чудеса физической подготовки, а дрессировщики и их подопечные животные покажут удивительные трюки. Примут участие в выступлении и братья Запашные.

Даты14 декабря 2024 года — 23 февраля 2025 года
ВремяНачало в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Место и адресБольшой Московский цирк, проспект Вернадского, д. 7
Стоимость билетовот 1500 до 7000 рублей

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8. Новогоднее шоу «Кощей»

Фрагмент афиши новогоднего шоу «Кощей»
Источник: Москвариум

Праздник снова в опасности: на этот раз злодеи украли Деда Мороза. На уникальной водной сцене организаторы покажут, как добрые персонажи спасают главного волшебника зимы.

Как обещают организаторы, зрителей удивят фантастические костюмы и мультимедийные декорации.

Даты14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
Длительность1 час 30 минут
Место и адресМосквариум, проспект Мира, д. 119, стр. 23
Стоимость билетовот 1500 до 6000

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9. Новогоднее хрустальное шоу «Слеза дракона»

Эпизод новогоднего шоу «Слеза дракона»
Источник: Афиша

Шоу расскажет о сказочном городе из хрусталя, который охраняет дракон. В программе — экстремальные акробатические номера, опасные фокусы, юмор и трогательная история.

Даты21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
Длительность1 час 10 минут
Место и адресТеатральный центр «На Плющихе», ул. Плющиха, д. 64/6, стр. 1
Стоимость билетовот 1100 до 4400 рублей

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10. Киноелка «Полный вперед!»

Афиша новогоднего шоу Киноелка «Полный вперед!»
Источник: Киноелка

Самая известная киностудия России «Мосфильм» приглашает детей и их родителей на празднование Нового года. Гостям расскажут о приключениях Деда Мороза и его приятелей.

В программе — оркестровая музыка, спецэффекты и красочные костюмы. Также можно будет посетить многочисленные фотозоны студии.

Даты25 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
Длительность1 час
Место и адресМосфильм, ул. Мосфильмовская, д. 1
Стоимость билетовот 1950 до 2900 рублей

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11. Новогодняя елка в Останкино

Эпизод шоу Новогодняя елка в Останкино
Источник: Афиша

Еще одно переосмысление всеми любимой сказки «Морозко». От начала до конца в спектакле будут участвовать дети, а родителей порадуют хиты советских времен. Также юную аудиторию развлекут аквагримом и мастер-классами.

Даты23 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
Длительность2 часа
Место и адресОстанкино, ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Стоимость билетовот 850 до 3200 рублей

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12. Елка в Храме Христа Спасителя

Новогодняя елка в Храме Христа Спасителя
Источник: Ticketland

В Храме Христа Спасителя детям покажут добрую сказку, приуроченную к Рождеству. Ее сюжет повествует о братьях, которые поссорились по глупости и прошли через тяжелые испытания для того, чтобы помириться.

Отличает это шоу от других религиозное просветительское начало, благодаря чему маленькие зрители и познакомятся с основами православной морали. Входят в программу и сладкие подарки.

Даты22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
Длительность1 час
Место и адресЗал церковных соборов Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, д. 15
Стоимость билетовот 1200 до 7000 рублей

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13. Новогодняя елка на Цветном бульваре

Елки в Цирке Никулина, эпизод новогоднего шоу
Источник: Цирк Никулина

В цирке, где выступал Юрий Никулин, главный клоун страны, покажут традиционное новогоднее шоу. Обещают, что будет весело и по-настоящему празднично: зрителей ждут зажигательная музыка, проделки юмористов, номера артистов и животных.

А перед началом представления можно будет прокатиться на аттракционах и сфотографироваться со зверями.

Даты14 декабря 2024 года — 14 января 2025 года
Длительность2 часа
Место и адресЦирк Юрия Никулина на Цветном бульваре, Цветной бульвар, д. 13
Стоимость билетовот 1500 рублей

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14. Новогодняя игра-путешествие в Петровском путевом дворце для всей семьи

Петропавловский путевой дворец перед новогодним шоу
Источник: Кассир

Пришедшие в Петровский путевой дворец дети и их родители посетят парадные залы, поиграют в бирюльки и меховые снежки, а также постреляют из лука и примерят на себя роли богатырей. Все активности вдохновлены иллюстрациями Ивана Билибина к русским сказкам.

Даты23 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
ВремяНачало в 11:00, 14:00, 17:00
Место и адресПетровский путевой дворец, Ленинградский проспект, д. 40
Стоимость билетов3700 рублей

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15. Елка детского радио

Фрагмент афиши новогоднего шоу Елка детского радио
Источник: Detifm

По сюжету шоу Веснушка и Кипятоша спасают Новый год от злодеев, которые ненавидят мандарины, конфеты, елку и веселящихся в праздник людей. Детям расскажут о том, как важно иметь друзей и тех, кто готов прийти на помощь в трудную минуту. В шоу будет много танцев и музыки.

Даты21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
Длительность1 час 10 минут
Место и адресБольшой концертный зал «Космос», проспект Мира, д. 150
Стоимость билетов1500 рублей

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Куда еще можно сходить в Москве на новогодние праздники всей семьей

Январские выходные — самые долгие в году. Обычно 31 декабря и 1 января все проводят время в домашнем тепле, после чего появляется желание сходить куда-нибудь погулять. Собрали идеи мест, куда можно сводить дорогих сердцу людей:

  • новогодние елки;

  • семейные спектакли;

  • цирки;

  • кинотеатры;

  • Усадьба Деда Мороза;

  • гастрономические фестивали;

  • гулянья на центральных улицах Москвы;

  • парки;

  • спортивные соревнования;

  • танцы;

  • ледовые шоу;

  • Почта Деда Мороза.

Обзор лучших новогодних шоу в Москве

Главную информацию о новогодних шоу поместили в таблицу.

Шоу
Даты
Цена билетов

«Тайна семьи Деда Мороза»
25 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
от 890 до 31 000 рублей

Ледовое шоу «Золушка в королевстве фей»
29 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
от 750 до 5500 рублей

«Щелкунчик. Королевство летучих мышей»
11—30 декабря 2024 года
от 1500 до 15 000 рублей

«Научная елка Wow! How?»
27 декабря 2024 года — 5 января 2025 года
от 1490 до 5990 рублей

Шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…»
27 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
от 1500 до 10 000 рублей

«Три лотоса»
7 декабря 2024 года — 9 февраля 2025 года
от 600 до 4000 рублей

Цирковое шоу «Сказка о Золотой рыбке»
14 декабря 2024 года — 23 февраля 2025 года
от 1500 до 7000 рублей

«Кощей»
14 декабря 2024 года — 19 января 2025 года
от 1500 до 6000 рублей

«Слеза дракона»
21 декабря 2024 года — 7 января 2025 года
от 1100 до 4400 рублей

«Полный вперед!»
25 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
от 1950 до 2900 рублей

Елка в Останкино
23 декабря 2024 года — 6 января 2025 года
от 850 до 3200 рублей

Елка в Храме Христа Спасителя
22 декабря 2024 года — 12 января 2025 года
от 1200 до 7000 рублей

Елка в Цирке Юрия Никулина
8 декабря 2024 года — 14 января 2025 года
от 1500 рублей

Новогодний Петровский путевой дворец
23 декабря 2024 года — 8 января 2025 года
3700 рублей

Елка детского радио
21 декабря 2024 года — 4 января 2025 года
1500 рублей