15 лучших новогодних шоу в Москве в 2024—2025 году

Москва богата на новогодние елки. Они начинаются еще до праздника и продолжаются на каникулах, поэтому возможность их посетить есть даже у самых занятых россиян. Спектакли при этом весьма разнообразны: есть и научные представления, и спортивные, и религиозные. Что посетить, какова стоимость билетов и какие шоу в Москве будут лучшими в 2024—2025 году — рассказываем в материале.