Белорус потерял водительские права и может пойти под суд, потому что их нашли

Так, житель Могилева был в городе Пушкино Московской области и нашел на улице белорусское водительское удостоверение. Мужчина привез права земляка в Беларусь и передал в ГАИ. В водительском удостоверении категории «В» указывалось, что документ был выдан ГАИ Витебского облисполкома на имя гражданина 1968 года рождения.