Белорус потерял водительские права и может пойти под суд, потому что их нашли

Житель Витебской области потерял водительские права, а когда их нашли стал фигурантом уголовного дела. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, житель Могилева был в городе Пушкино Московской области и нашел на улице белорусское водительское удостоверение. Мужчина привез права земляка в Беларусь и передал в ГАИ. В водительском удостоверении категории «В» указывалось, что документ был выдан ГАИ Витебского облисполкома на имя гражданина 1968 года рождения.
Однако при проверке сотрудники Госавтоинспекции установили, что белорусу, чьи данные и фото были указаны в правах никогда на территории Беларуси водительские права не выдавались, да и под таким номером удостоверение не зарегистрировано.
Техническая экспертиза реквизитов документов установила, что эти права поддельные. Бланк водительского удостоверения был изготовлен не на предприятии, которое осуществляет производство продукции такого вида. В целом все цветные элементы на правах были напечатаны на струйном принтере, а защитные элементы — имитированы.
— Проверочные мероприятия по данному факту продолжаются, — прокомментировал и в ГКСЭ.
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