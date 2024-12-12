Театр имени Чехова в Таганроге планируют обновить к 2027 году

В Таганроге на реставрацию театра имени Чехова намерены потратить 557,8 млн рублей. Эти деньги выделят из федерального бюджета в ближайшие три года, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Работы должны начаться в 2025 году, проект уже готов. Обновление будет поэтапным: сначала кровля, потом фасад и модернизация сцены. Поставленные задачи обещают выполнить к 2027 году, к 200-летию театра.
Отметим, несмотря на масштабный ремонт, зрителей продолжат приглашать на спектакли. В отдельных случаях труппа собирается выезжать на гастроли.
Напомним, Таганрогский театр имени Чехова — один из старейших на юге России, в репертуаре которого 31 спектакль. Коллектив ведет активную гастрольную деятельность, поэтому мастерство труппы уже оценили жители Страсбурга (Франция), Массы (Италия) и Ашдода (Израиль).