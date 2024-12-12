Возможно реверсивное движение: Виталий Хоценко высказался по ситуации с мостом у Телецентра

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время программы «Хоценко о важном» высказался о ситуации вокруг моста 60-летия ВЛКСМ.
Напомним, ограничение движения началось 30 ноября. Из-за этого в городе начались масштабные пробки. Больше всего пострадал район Нефтяников: заторы в сторону моста на проспекте Мира могут достигать 1−2 километров.
Виталий Хоценко сказал, что в курсе этой ситуации.
"Всё вижу, сам езжу, читаю комментарии, в постоянном режиме контролирую ситуацию. Начнём с того, что ремонт Телемоста, как его называют омичи, планировался ещё в 2020 году. Он ни разу не ремонтировался с момента введения в эксплуатацию.
Когда разбирались в этой ситуации с мэром города Сергеем Николаевичем Шелестом, решили, что нужно искать решение, по которому проезд по мосту будет возможен и дальше. Изначально решили сделать для движения четыре полосы — правда, они были короче, чем стандартные полосы. Кроме того, зимой, когда идет снег, полоса сокращается с учётом того, что на обочины наваливается снег. Уборка идёт, но всякое бывает…
И, соответственно, начали образовываться пробки. Посмотрели сегодня, вместе с Госавтоинспекцией дал соответствующее поручение администрации города и Минтрансу включиться в этот процесс. Посмотрим, как будет выглядеть схема движения. Сейчас всё выглядит так, что с левого берега на правый у нас в постоянном режиме две полосы работают, Соответственно, с правой на левой одна полоса движения. Три полосы движения, но полноценные. Движение пошло, стало лучше. Мы это видим по докладам госинспекции ГИБДД. Количество пробок уменьшилось, но всё равно острота проблемы остаётся.
Как будем действовать дальше? Договорились, что будем дальше следить за ситуацией и будем принимать движения по реверсивному движению: утром, грубо говоря, город едет на промышленную сторону работать, вечером возвращается на Левый берег домой. Посмотрим. Может быть, так будет лучше, оценим ситуацию и на каком-то из вариантов остановимся", — сказал Хоценко.
Ведущие программы заметили, что реверсивного движения в Омске ещё не было. Виталий Хоценко ответил, что работы уже ведутся администрацией города и эти работы будут вестись и дальше.