Возможно реверсивное движение: Виталий Хоценко высказался по ситуации с мостом у Телецентра

И, соответственно, начали образовываться пробки. Посмотрели сегодня, вместе с Госавтоинспекцией дал соответствующее поручение администрации города и Минтрансу включиться в этот процесс. Посмотрим, как будет выглядеть схема движения. Сейчас всё выглядит так, что с левого берега на правый у нас в постоянном режиме две полосы работают, Соответственно, с правой на левой одна полоса движения. Три полосы движения, но полноценные. Движение пошло, стало лучше. Мы это видим по докладам госинспекции ГИБДД. Количество пробок уменьшилось, но всё равно острота проблемы остаётся.