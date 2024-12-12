23 лучшие новогодние игры для компании: от настолок до веселых конкурсов

Интеллектуальная игра, в которой ведущий заранее разрабатывает кроссворд с вопросами на тему Нового года. Игроки или команды получают одинаковые кроссворды и начинают их заполнять. Вопросы могут быть как легкими, так и требующими особых знаний. Побеждает та команда, которая первой правильно заполнит весь кроссворд или сделает его максимально полным за отведенное время.