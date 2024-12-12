На время чемпионата России по фигурному катанию в Омске продлят два маршрута

«Планируем к Чемпионату России вместе с Госавтоинспекцией принять дополнительные меры по организации дорожного движения. По улице Лукашевича вблизи Арены едут 16 автобусных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда из разных частей города. На период соревнований планируем продлить два городских маршрута до “G-Drive Арены” — они поедут по улицам Шаронова, Перелёта и Метромосту в центр города. Собираемся делать упор на общественный транспорт», — подчеркнул Хоценко. Какие именно маршруты будут продлены, пока неизвестно.