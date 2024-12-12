На время чемпионата России по фигурному катанию в Омске продлят два маршрута

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в эфире программы «Хоценко о важном» рассказал про изменения в движении общественного транспорта на время Чемпионата России по фигурному катанию-2025.
Турнир пройдёт с 19 по 22 декабря на «G-Drive Арене». В адрес Хоценко обратилась омичка, которая спросила, как омичи и гости города будут добираться до стадиона во время турнира.
«Планируем к Чемпионату России вместе с Госавтоинспекцией принять дополнительные меры по организации дорожного движения. По улице Лукашевича вблизи Арены едут 16 автобусных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда из разных частей города. На период соревнований планируем продлить два городских маршрута до “G-Drive Арены” — они поедут по улицам Шаронова, Перелёта и Метромосту в центр города. Собираемся делать упор на общественный транспорт», — подчеркнул Хоценко. Какие именно маршруты будут продлены, пока неизвестно.
Кроме того, к концу каждого соревновательного дня планируется подавать двадцать шаттлов, как на матчи ХК «Авангард». Время отправления будет дополнительно согласовано вместе с организаторами соревнований. Инспекторы Госавтоинспекции будут контролировать движение транспорта в городе, добавил губернатор.