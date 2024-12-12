Жители Краснодара обратились на прямую линию Путина с жалобой на управляющую компанию

«Мы все лето голосовали, в итоге выбрали форму управления домами товарищество собственников недвижимости. Уведомили об этом прокуратуру региона и государственную жилищную и инспекцию края. А в начале октября узнали, что большая часть собственников опять якобы проголосовала за УК “Патриот”», — приводит слова жильцов издание «Краснодарские известия».