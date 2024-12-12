Жители Краснодара обратились на прямую линию Путина с жалобой на управляющую компанию

Жители Краснодара обратились на прямую линию Владимира Путина с жалобой на управляющую компанию. По словам жильцов ЖК «Гарантия» на Восточно-Кругликовской, 42/3, УК «Патриот» незаконно захватила управление домами.
Краснодарцы рассказали, что несколько лет не могут сменить управляющую компанию. Жильцы объясняют это фиктивными голосованиями и подделыванием подписей собственников. Таким способом договор на обслуживание жилого комплекса продлевается.
«Мы все лето голосовали, в итоге выбрали форму управления домами товарищество собственников недвижимости. Уведомили об этом прокуратуру региона и государственную жилищную и инспекцию края. А в начале октября узнали, что большая часть собственников опять якобы проголосовала за УК “Патриот”», — приводит слова жильцов издание «Краснодарские известия».
Кроме того, жильцы говорят, что у управляющей компании многомиллионные долги. Из-за этого в домах не обслуживают лифты. Часть подъемников, по словам жильцов, не работает уже несколько месяцев.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что беременная краснодарка не смогла подняться на 13-ый этаж дома из-за сломанного лифта и запрета врачей. Все произошло в том же ЖК «Гарантия».