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Жители Краснодара обратились на прямую линию Путина с жалобой на управляющую компанию

Жильцы ЖК «Гарантия» в Краснодаре отправили Владимиру Путину жалобу на УК «Патриотр».

Источник: Комсомольская правда

Жители Краснодара обратились на прямую линию Владимира Путина с жалобой на управляющую компанию. По словам жильцов ЖК «Гарантия» на Восточно-Кругликовской, 42/3, УК «Патриот» незаконно захватила управление домами.

Краснодарцы рассказали, что несколько лет не могут сменить управляющую компанию. Жильцы объясняют это фиктивными голосованиями и подделыванием подписей собственников. Таким способом договор на обслуживание жилого комплекса продлевается.

«Мы все лето голосовали, в итоге выбрали форму управления домами товарищество собственников недвижимости. Уведомили об этом прокуратуру региона и государственную жилищную и инспекцию края. А в начале октября узнали, что большая часть собственников опять якобы проголосовала за УК “Патриот”», — приводит слова жильцов издание «Краснодарские известия».

Кроме того, жильцы говорят, что у управляющей компании многомиллионные долги. Из-за этого в домах не обслуживают лифты. Часть подъемников, по словам жильцов, не работает уже несколько месяцев.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань’сообщала о том, что беременная краснодарка не смогла подняться на 13-ый этаж дома из-за сломанного лифта и запрета врачей. Все произошло в том же ЖК «Гарантия».

ЖКХ