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Одобрен проект здания ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде

Новый корпус будет включать в себя 10 блоков.

Источник: ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»

Главгосэкспертиза одобрила проект очередного корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Как отмечается, новый корпус расположится на площади более 25 тысяч кв. метров. Он будет состоять из 10 блоков — в четырех из них оборудуют аудитории, учебные кабинеты и компьютерные классы. Также там оборудуют два буфета и столовую на 200 мест.

Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в корпусах № 9 и № 10, а конференц-зал в восьмом корпусе.

ИТ-кампус появится на проспекте Гагарина недалеко от ННГУ им. Лобачевского на холме недалеко от стрелки Оки в Волги. Застройщиком является ООО «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ».

архитектура