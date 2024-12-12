Одобрен проект здания ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде

Главгосэкспертиза одобрила проект очередного корпуса ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Как отмечается, новый корпус расположится на площади более 25 тысяч кв. метров. Он будет состоять из 10 блоков — в четырех из них оборудуют аудитории, учебные кабинеты и компьютерные классы. Также там оборудуют два буфета и столовую на 200 мест.
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в корпусах № 9 и № 10, а конференц-зал в восьмом корпусе.
ИТ-кампус появится на проспекте Гагарина недалеко от ННГУ им. Лобачевского на холме недалеко от стрелки Оки в Волги. Застройщиком является ООО «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ».