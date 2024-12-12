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Ещё 23 нижегородских экскурсовода прошли государственную аттестацию

11 декабря в Нижнем Новгороде состоялось очередное заседание комиссии для аттестации нижегородских экскурсоводов, по итогам которого 23 специалиста успешно сдали профессиональный экзамен. Таким образом, на сегодняшний день в регионе аттестовано уже более 200 специалистов отрасли гостеприимства.

Источник: Нижегородская правда

«Прохождение государственной аттестации для меня — это не только проверка знаний и навыков, но и возможность подтвердить свой профессионализм. На экзамене мы сначала написали тест, а после этого тянули билеты и отвечали на вопросы, которые охватывают пласт знаний обо всей Нижегородской области. Важно понимать, что экскурсовод — это связующее звено между прошлым и настоящим, и его задача — передать интересные факты и истории о посещаемых местах не только увлекательно, но и достоверно», — рассказала аттестованный экскурсовод Татьяна Нечаева.

Как напомнили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, проведение обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков предусмотрено федеральным законодательством и ведется в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Совершенствование управления в сфере туризма» национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства.

Информация о прохождении аттестации специалистами отрасли гостеприимства вносится в единый федеральный реестр, сведения которого являются открытыми и доступными. Все аттестованные специалисты получают идентификационные нагрудные карточки. Они позволяют экскурсоводам и гидам оказывать услуги на законных основаниях.

Экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики обязаны пройти профессиональную аттестацию до 1 марта 2025 года. Для допуска к аттестации необходимо подать заявление на портале «Госуслуги». Аттестация включает два этапа — прохождение тестирования и выполнение практического задания. Подробная информация о процедуре доступна на сайте министерства по ссылке.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время он включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».

туризм и отдых