Ещё 23 нижегородских экскурсовода прошли государственную аттестацию

«Прохождение государственной аттестации для меня — это не только проверка знаний и навыков, но и возможность подтвердить свой профессионализм. На экзамене мы сначала написали тест, а после этого тянули билеты и отвечали на вопросы, которые охватывают пласт знаний обо всей Нижегородской области. Важно понимать, что экскурсовод — это связующее звено между прошлым и настоящим, и его задача — передать интересные факты и истории о посещаемых местах не только увлекательно, но и достоверно», — рассказала аттестованный экскурсовод Татьяна Нечаева.