Дарья Клепикова стала первой воронежской чемпионкой мира по плаванию

В среду, 11 декабря, Дарья Клепикова установила историческое достижение — стала чемпионкой мира по плаванию. Это первый подобный успех в истории воронежского спорта!
На турнире, проходящем в столице Венгрии Будапеште, Дарья выступала в составе российской сборной в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров. В предварительном заплыве вместе с Павлом Самусенко, Олегом Костиным и Дарьей Трофимовой она вышла в финал с шестым результатом.
В финале состав четверки поменялся. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова выиграли заплыв. Они не только стали чемпионами мира, но и установили новый рекорд Европы — 1 минута 35,36 секунды. Ставшие вторыми канадцы проиграли нашим спортсменам больше полсекунды. Американцы, взявшие бронзу, отстали от россиян на 0,84 секунды.
Ранее Дарья Клепикова дважды побеждала в эстафетах на Чемпионате Европы. Теперь в ее активе есть и победа на чемпионате мира.
А еще Дарья пробилась в финал 100-метровки вольным стилем. На этой дистанции она является действующей чемпионкой России. При этом в предварительном заплыве Дарья показала только 14-е время — 52,97 секунды. Зато полуфинал она проплыла, установив новый рекорд России — 51,68 секунды. Предыдущий (51,79 секунды) принадлежал Марии Каменевой и был установлен два года назад. В итоге воронежская пловчиха пробилась в финал с четвертым результатом, пропустив вперед лишь американок и француженку.