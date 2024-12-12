Дарья Клепикова стала первой воронежской чемпионкой мира по плаванию

А еще Дарья пробилась в финал 100-метровки вольным стилем. На этой дистанции она является действующей чемпионкой России. При этом в предварительном заплыве Дарья показала только 14-е время — 52,97 секунды. Зато полуфинал она проплыла, установив новый рекорд России — 51,68 секунды. Предыдущий (51,79 секунды) принадлежал Марии Каменевой и был установлен два года назад. В итоге воронежская пловчиха пробилась в финал с четвертым результатом, пропустив вперед лишь американок и француженку.