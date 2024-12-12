Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на два дня

В Комитете государственных доходов РК напомнили, что в соответствии с соглашением между Казахстаном и Китаем о пунктах пропуска через государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран.
«В связи с празднованием Дня Независимости РК, с 16 по 17 декабря 2024 года, пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», — сообщили в КГД.
При этом, железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме. Комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.
«Просим отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам», — добавили в КГД.