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Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на два дня

16—17 декабря пропуск людей, транспорта и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

Источник: Nur.kz

В Комитете государственных доходов РК напомнили, что в соответствии с соглашением между Казахстаном и Китаем о пунктах пропуска через государственную границу, их работа временно приостанавливается в праздничные дни обеих стран.

«В связи с празднованием Дня Независимости РК, с 16 по 17 декабря 2024 года, пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», — сообщили в КГД.

При этом, железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме. Комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршруты и учитывать возможные изменения в графике работы пунктов пропуска.

«Просим отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам», — добавили в КГД.