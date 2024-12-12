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Последние новости к вечеру 12 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 12 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 12 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 декабря 2024 года.

Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь РФ американскими ракетами

Дональд Трамп заявил, что выступает против ударов Украины по России с использованием дальнобойных американских ракет, считая это эскалацией конфликта. Он намерен использовать поддержку Украины как рычаг для переговоров с Россией о прекращении боевых действий.

РФ передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной

Виктор Орбан и Владимир Путин
Источник: Пресс-служба Президента России

Виктор Орбан предложил Владимиру Путину обмен пленными и прекращение огня перед Рождеством. Россия передала предложения Украине, но, по мнению Кремля, Киев их отклонил.

Теплоход «Метеор» появится на новой тысячерублевой банкноте

Теплоход «Метеор»
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей. На втором месте — казанский Дворец земледельцев, на третьем — саратовский мост через Волгу. Новую купюру представят в конце 2025 года, сообщил ЦБ.

Журнал Time назвал Трампа человеком года

Журнал Time назвал Трампа человеком года
Источник: Time

Time назвал Дональда Трампа человеком года, отметив его влияние на политику и историю с 2015 года. После выборов 2024 года, считают в журнале, началась «эра Трампа», и он стал «сильнее, чем когда-либо».

Госдума отклонила законопроект о нерабочем 31 декабря

Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в число нерабочих праздничных дней с переносом выходного на 8 января. Авторы инициативы отмечали, что 31 декабря часто неэффективен для работы, а граждане поддерживают его исключение из рабочих дней.