Последние новости к вечеру 12 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 12 декабря 2024 года.
Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь РФ американскими ракетами
Дональд Трамп заявил, что выступает против ударов Украины по России с использованием дальнобойных американских ракет, считая это эскалацией конфликта. Он намерен использовать поддержку Украины как рычаг для переговоров с Россией о прекращении боевых действий.
РФ передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной
Виктор Орбан предложил Владимиру Путину обмен пленными и прекращение огня перед Рождеством. Россия передала предложения Украине, но, по мнению Кремля, Киев их отклонил.
Теплоход «Метеор» появится на новой тысячерублевой банкноте
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для банкноты 1000 рублей. На втором месте — казанский Дворец земледельцев, на третьем — саратовский мост через Волгу. Новую купюру представят в конце 2025 года, сообщил ЦБ.
Журнал Time назвал Трампа человеком года
Time назвал Дональда Трампа человеком года, отметив его влияние на политику и историю с 2015 года. После выборов 2024 года, считают в журнале, началась «эра Трампа», и он стал «сильнее, чем когда-либо».