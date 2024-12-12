Новый год 2024—2025 на ВДНХ: как пройдет, ледовые шоу, визит Деда Мороза и концерты

Рассказываем, чем можно заняться в Новый год 2024—2025 на ВДНХ, как пройдет главная зимняя ночь в Москве, какой будет режим работы катка в новогодние каникулы и что еще стоит увидеть на одной из основных площадок страны. Текст поможет правильно построить планы на Новый год как москвичам, так и жителям регионов.
Программа мероприятий на Новый год на ВДНХ: что ждет посетителей
ВДНХ ежегодно становится одним из главных центров притяжения в стране на новогодние праздники. Парк украшают, расставляют по его периметру деревянные домики, готовят ярмарку и, конечно, площадки для развлечений и отдыха посетителей.
В этом году Новогодняя ярмарка на ВДНХ будет работать с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Точную программу мероприятий на праздник еще не объявили, поэтому расскажем, что было в том году и чего можно ждать в этом.
Праздничная программа «Вечные ценности»
Праздничная программа традиционно проходит в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Продолжительность — пять часов, с 21:00 до 2:00. За это время посетителям представляют интерактивные постановки, которые рассказывают о предыдущих годах жизни страны. В прошлом году символы представляли на площадках:
у северной петли;
возле инфоцентра парка «Орион»;
у северной станции канатной дороги;
на площади Промышленности.
В прошлом году гостям представили уличный театр, волшебный тоннель, выступление факиров. Разумеется, была и встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Посетителям ВДНХ также показали постановки о вечных ценностях и лучших качествах людей, рожденных в прошлом.
Ярмарки и выставки
Новогодние ярмарки стали неотъемлемой частью праздника на ВДНХ. Открываются они задолго до праздника, а работают обычно до конца новогодних каникул.
Традиционно посетители могут приобрести на них подарки для себя и близких. Павильоны презентуют товары из разных частей страны: ручные изделия, сувениры из камня, кожи, дерева и других материалов. Также не обойдется без продажи сладостей, украшений и игрушек.
Фестиваль ледяных скульптур
С 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года в Парке Победы и на Поклонной горе будет проходить выставка ледяных скульптур.
Выставка проходила в прошлом году. Тогда посетителям представили фигуры ледяного Кремля, пассажирского самолета, скоростного поезда и другие достопримечательностей страны. В этом году стоит ждать не меньшего.
Резиденция Деда Мороза
Не обойдется и без главного новогоднего волшебника, Деда Мороза. Его резиденция в прошлом году работала с 3 по 7 января в период с 10:00 до 22:00. В резиденции волшебника проходили тематические мероприятия и выставка красивых елок из разных регионов РФ.
Фестиваль «Русская зима»
Новогодний фестиваль «Русская зима» обычно проходит в новогодние каникулы. Он позволяет гостям познакомиться с русской культурой, покататься на печи из сказки «По щучьему велению» и увидеть зиму в образах из других сказок.
Что будет на ВДНХ в новогоднюю ночь 2024—2025
Основное празднование Нового года будет проходить в парке ВДНХ на Аллее космонавтов. Опубликованной программы на текущий год еще нет, но так как уже несколько лет она остается практически одинаковой, резких изменений ждать не стоит.
Ледовое шоу «Щелкунчик»
Ледовое шоу «Щелкунчик» пройдет 31 декабря в 11 часов дня на катке ВДНХ. Постановкой занимался Илья Авербух, а главные роли исполняли олимпийские чемпионы и именитые спортсмены Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Алексей Ягудин.
Вход на каток — только по билетам. Цена для детей — 300 рублей, для взрослых (с прокатом коньков) — 900 рублей.
Концерт на главной уличной площадке
Концерт начнется 31 декабря в 14:30. В три часа дня Деды Морозы поздравят с Новым годом жителей РФ с Чукотки и Камчатки, уже встретивших праздник к этому времени. Такие поздравления будут звучать каждый час для россиян из разных часовых поясов.
На главной концертной площадке у фонтана «Дружба народов» выступят известные певцы и коллективы: МакSим, «Дискотека Авария», Zivert, RASA, Юлия Паршута и другие.
Ночное ледовое шоу
В новогоднюю ночь каток на площади Промышленности станет площадкой для выступления цирковых артистов. Гостей ждут две постановки: «Сказка о сбежавшей волшебной силе» и «Шоу, которое пошло не так».
В театрализованной постановке презентуют две истории, по сюжету которых Дед Мороз будет спасать праздник и восстанавливать справедливость. Кульминацией станет выступление главного символа будущего года.
Время показа — с 21:30 до 2:00.
Выступление артистов из столичных культурных центров
С шести до восьми часов вечера в парке ВДНХ будут выступать московские коллективы из культурных центров. Стоит ждать народную музыку, танцы и концерт с участием хоров.
Огненное шоу
Одним из самых ярких моментов прошлой новогодней ночи на ВДНХ стало огненное шоу «Театра циркового танца». Артисты использовали технику холодного огня и выступили перед гостями праздника с 22:30 до 23:50.
Поздравления от мэра Москвы и президента
Не обойдется без поздравлений от мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Их также будут транслировать в парке ВДНХ.
Бой курантов
От новогоднего салюта в этом году решили отказаться, но бой курантов стал неотъемлемой традицией праздника.
Дискотека
После наступления нового года гостям праздника на ВДНХ стоит ждать продолжения концерта и ночную дискотеку. Гулянья в парке продолжатся до 3:00.
Как работает каток на ВДНХ в новогодние праздники
Зимний сезон на катке ВДНХ под названием «Вдохновляя поколения» открылся 29 ноября. В этом году его приурочили к 85-летию главной выставки: каток стал самым большим в Москве.
В будни каток на ВДНХ работает с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 23:00. Каждый день с 15:00 до 17:00 каток закрывается на технический перерыв. Подробнее о его работе в новогодние праздники сообщат позже.
Для выхода на лед необходимо купить билет. Сделать это можно на официальном сайте ВДНХ, сайте катка или в арке главного входа. Стоимость в будние дни для взрослого начинается от 500 рублей, в выходные и праздники — от 700 рублей. Детский билет обойдется в 300 рублей.
Что еще можно посмотреть на ВДНХ в зимний сезон
Не все развлечения в парке ВДНХ будут посвящены празднованию Нового года. Собрали подробности о других мероприятиях.
Зимняя образовательная программа
В декабре на ВДНХ начался девятый сезон бесплатной зимней просветительской программы. Открыл двери лекторий ВДНХ: там пройдут встречи с известными учеными, мероприятия по лингвистике и лекции, посвященные 85-летию главной выставки страны.
Арт-лаборатория ВДНХ
На ВДНХ представят спектакли и специальные показы в исполнении театров, творческих объединений и мастерских. Известно, что запланированы выступления Театра наций, Мастерской Брусникина, Мастерской Ю. Н. Бутусова (ГИТИС).
Рождественскую программу представит ансамбль Gnessin Baroque, а солисты Большого театра выступят в павильоне «Рабочий и колхозница». Также пройдет праздничный квартирник от артистов Студии театрального искусства Сергея Женовача.
Интеллектуальные встречи
Интеллектуальные встречи «Совы не то, чем кажутся» пройдут на ВДНХ в зимний сезон. Гости смогут на примерах киногероев и литературных персонажей обсудить философские вопросы, такие как поиск смысла жизни, призвания и так далее.
Как добраться до ВДНХ
Жителям регионов в первую очередь необходимо попасть в саму Москву. Сделать это можно на автомобиле, поезде или самолете.
Уже в столице можно воспользоваться метро. Станция «ВДНХ» находится на Калужско-Рижской оранжевой линии, между «Ботаническим садом» и «Алексеевской». После выхода из вагона идите по указателям.
Также до парка можно добраться на автобусе, личном автомобиле и такси. Однако в период праздников стоит помнить о сложностях с пробками и парковкой.
Главное о том, как провести Новый год на ВДНХ
Если привычное празднование Нового года за столом в квартире у себя или друзей надоело, то можно попробовать провести ночь с 31 декабря на 1 января на ВДНХ. Собрали главное по теме:
1. Праздничные мероприятия в парке традиционно начинаются с самого утра. Лучше одеться тепло, так как в основном они будут проходить на улице.
2. Большое количество ледовых шоу — одна из фишек ВДНХ. В этом году в парке открылся самый большой каток Москвы.
3. Можно брать с собой детей — на ВДНХ найдутся развлечения и для них. Парады Дедов Морозов, выставка елок и театральные сказки — все это займет ребенка в праздничную ночь.
4. На ВДНХ будут работать ярмарки, где представят подарки из разных частей страны. Там же можно будет купить украшения, сладости и игрушки.
5. Праздничная программа на ВДНХ длится все новогодние каникулы, поэтому на выставку можно приходить не только 1 января.
Список источников
1. Концерты, дискотеки и ледовые перформансы: как отметят Новый год на ВДНХ. Портал мэра и правительства Москвы. 2023.
2. Сайт катка на ВДНХ.