Gojira выпустили клип на композицию Mea Culpa (Ah! Ça ira!) с Олимпиады

Французская метал-группа Gojira представила видео на трек Mea Culpa (Ah! Ça ira!). Летом артисты сыграли интерпретацию песни времен Великой французской революции на открытии Олимпийских игр в Париже. Сингл также номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение».
В ролике запечатлено выступление Gojira на Олимпиаде в окне бывшего парижского замка и тюрьмы Concierge. Вместе с коллективом спела франко-швейцарская оперная певица Марина Виотти. Музыкантов окружали пиротехника и кроваво-красные ленты.
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