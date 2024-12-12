Gojira выпустили клип на композицию Mea Culpa (Ah! Ça ira!) с Олимпиады

Французская метал-группа Gojira представила видео на трек Mea Culpa (Ah! Ça ira!). Летом артисты сыграли интерпретацию песни времен Великой французской революции на открытии Олимпийских игр в Париже. Сингл также номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение».