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Какой будет погода в Казахстане 13 декабря

АЛМАТЫ, 12 дек — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере области — снег с метелью, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Сан-Хосе: +11° 3 м/с 82% 757 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.kz

По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на западе, северо-западе — гололед.

В Абайской области Без осадков. На западе, севере, в центре области низовая метель. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

Температура воздуха ночью 20−25, на западе, севере области 10−15 мороза, днем 5−10, на востоке области 13 мороза.

В Акмолинской области Днем на западе, севере, юге области небольшой снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с, днем на севере, востоке области временами 23−28 м/с.

Температура воздуха ночью 10−15, на западе, севере области 7, днем 2−7 мороза.

В Актюбинской области Ночью на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный с переходом на западный 9−14, на западе, севере, юге области 15−20, временами порывы 25 м/с.

Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 0−5 мороза, на юге области 3 тепла.

В Алматинской области Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, на юге, в центре, на востоке области порывы 17−22 м/с.

Температура воздуха ночью 8−13, на севере, в горных районах области 17−22 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, в горных районах области 7−12 мороза.

В Атырауской области Ночью осадки (снег, дождь), днем на юге, востоке осадки (снег, дождь). На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла.

В Восточно-Казахстанской области Без осадков. Ночью и утром на юге области туман. На юго-востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный 9−14, на юго-востоке области порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 18−23, на севере, востоке области 28, на северо-западе области 13 мороза, днем 5−10, на севере, востоке области 15 мороза.

В Жамбылской области Без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 6−11, на севере, в горных районах области 15 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 4 мороза.

В Жетысуской области Без осадков. Ночью и утром на востоке, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28 м/с, временами 30 м/с и более.

Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 12, в горных районах области 23−28 мороза, днем 0−5, в горных районах области 10−15 мороза.

В Западно-Казахстанской области Осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 3 мороза-2 тепла.

В Карагандинской области Днем на западе, севере области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 21 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 мороза.

В Костанайской области Ночью на западе, севере области небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15−20, днем на западе, севере, юге области порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 5−10, на востоке области 13, днем 0−5, на востоке области 8 мороза.

В Кызылординской области Днем на севере, в центре области небольшие осадки (дождь, снег). В центре области туман. Ветер южный 9−14, днем в центре области 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 4−9, на западе области 1 мороза, днем 1−6 тепла.

В Мангистауской области Ночью осадки (дождь, снег), днем на западе, юге, в центре области осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на западе, юге, в центре области туман, на севере, в центре области гололед. Ветер северо-западный 9−14 м/с.

Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, на севере области 5 мороза, днем 2−7 тепла.

В Павлодарской области Без осадков. Ветер южный 9−14, ночью на западе, севере области 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 17, днем 3−8 мороза.

В Северо-Казахстанской области Ночью на западе, севере области небольшой снег, низовая метель, днем на западе, севере области снег, метель. Ветер юго-западный 15−20, на западе, юге области порывы 23−28 м/с.

Температура воздуха ночью 5−10, на юге области 13, днем 3−8 мороза.

В Туркестанской области Днем на западе, севере области осадки (дождь, снег). На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13, на западе, юге, севере, в горных и предгорных районах области 15−20, днем на горных перевалах области 25 м/с.

Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.

В Улытауской области Днем на севере, в центре области небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 18, днем 2−7, на востоке области 10 мороза.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, во второй половине дня небольшой снег, поземок. Ветер южный, юго-западный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 2−4 мороза.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 11−13 мороза, днем 0−2 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 7−9 тепла.