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Управление Роспотребнадзора станет одним для Петербурга и Ленобласти

Межрегиональные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединят в один орган, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

О соответствующем решении она объявила в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. Госпожа Попова напомнила, что подобная практика уже применяется в Крыму и Севастополе.

«Учитывая целесообразность организаций одного управления, как это сделано в ряде силовых структур в этом регионе, было принято такое решение. Коллеги об этом знают и были к этому готовы», — отметила глава ведомства.

Распоряжение об объединении двух управлений уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.