Управление Роспотребнадзора станет одним для Петербурга и Ленобласти

О соответствующем решении она объявила в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям. Госпожа Попова напомнила, что подобная практика уже применяется в Крыму и Севастополе.
«Учитывая целесообразность организаций одного управления, как это сделано в ряде силовых структур в этом регионе, было принято такое решение. Коллеги об этом знают и были к этому готовы», — отметила глава ведомства.
Распоряжение об объединении двух управлений уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.