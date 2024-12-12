Минских школьников будут обучать управлению дронами

Спецкласс, а также спортивный военно-патриотический клуб «Сириус» появились в учреждении при участии министерства и военного факультета Белорусской государственной академии авиации. Участие в мероприятии принял начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Михаил Брянский.
Отмечается, что школьники будут заниматься на тренажерах с VR-очками, которые симулируют полеты. После того, как они освоят виртуальное управление БПЛА, учащиеся смогут поучаствовать в реальных полетах.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что на базе Военной академии создадут новую специализированную кафедру боевого применения беспилотных летательных аппаратов, на которой все курсанты, независимо от специальности, получат соответствующую подготовку.
Кроме того, в настоящее время подготовкой операторов дронов для силовых структур занимается ДОСААФ, а в Минском суворовском военном училище действует отдельный спецкласс. Также специализированные классы открываются в учебных заведениях с военными кафедрами и факультетами.