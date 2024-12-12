Кейт Буш подписала петицию против использования ИИ без разрешения артистов

В настоящее время петиция насчитывает более 36 тысяч подписей. В документе говорится, что без правительственного вмешательства практика с использованием произведений искусства для обучения ИИ создает «серьезную, несправедливую угрозу для средств к существованию людей, стоящих за этими работами».