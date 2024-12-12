Кейт Буш подписала петицию против использования ИИ без разрешения артистов

Британская арт-поп-певица Кейт Буш стала еще одной звездой, кто подписал петицию против использования нейросетей без разрешения музыкантов. В проекте приняли участие Пол Маккартни, Том Йорк из Radiohead, Бьорн Ульвеус из ABBA и Роберт Смит из The Cure.
В настоящее время петиция насчитывает более 36 тысяч подписей. В документе говорится, что без правительственного вмешательства практика с использованием произведений искусства для обучения ИИ создает «серьезную, несправедливую угрозу для средств к существованию людей, стоящих за этими работами».
В октябре Буш заявила, что готова к созданию новой музыки. Ее предыдущий альбом 50 Words for Snow вышел в 2011 году.