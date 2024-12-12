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Карантин по гриппу птиц сняли в Ростовской области

В одном из районов Ростовской области сняли карантин по гриппу птиц.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области сняли карантин по гриппу птиц. Постановление об этом можно найти на портале правовой информации.

Очагом инфекции было одно из личных подсобных хозяйств в хуторе Ягодинка. Также санитарное наблюдение велось на прилегающих территориях радиусом в 5 и 10 км, в частности, в хуторах Ягодинка, Красный Луч и в поселках Новощербаков, Заозерье.

Напомним, карантин действовал в течение двух месяцев, с октября 2024 года. Теперь местные жители вновь могут проводить убой птиц, а также вывозить мясо и яйца за пределы своего района в другие территории Ростовской области.