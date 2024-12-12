Ученые в Ростове научились экономить на производстве 40% бетона и 15% стали

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали комбинированную экспериментальную установку для получения вариатропных бетонных элементов. Как сообщили в пресс-службе ДГТУ, это позволит экономить до 40% бетона и 15% стали.
«Качество новых строительных материалов подтверждается проведением экспериментальных исследований вариатропии (различающихся характеристик материала по его кольцевому сечению по показателям плотности, прочности, деформативности) структуры разноплотных и разносоставных бетонов по авторской методике. Реализация проекта позволит производителям железобетона экономить до 40% бетона в сравнении с традиционными технологиями. Экономия арматурной стали составит до 15% на единицу продукции», — отметили в пресс-службе.
Технология дополнена возможностью прогнозирования механических свойств бетонов на основе искусственного интеллекта. За счет внедрения ИИ примерно на 12% упростятся процессы производства. Автоматизация производственного процесса сократит себестоимость еще до 12%. В целом, строительные компании смогут упростить ресурсы монтажных работ и сократить сроки строительства до 20%.
Исследования проводятся в рамках программы «Приоритет-2030». Заказчиками проекта, использующего не менее 60% отечественного сырья, выступают многие компании, включая РЖД и «Россети». К 2026 году будет выпущена опытная промышленная партия из 500 железобетонных колонн.