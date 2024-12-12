Ученые в Ростове научились экономить на производстве 40% бетона и 15% стали

«Качество новых строительных материалов подтверждается проведением экспериментальных исследований вариатропии (различающихся характеристик материала по его кольцевому сечению по показателям плотности, прочности, деформативности) структуры разноплотных и разносоставных бетонов по авторской методике. Реализация проекта позволит производителям железобетона экономить до 40% бетона в сравнении с традиционными технологиями. Экономия арматурной стали составит до 15% на единицу продукции», — отметили в пресс-службе.