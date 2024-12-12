Генпрокурор Швед сказал, что Беларусь получила от Германии документы о первой карательной операции в годы Великой Отечественной войны

Генеральный прокурор Андрей Швед сообщил о том, что Германия передала Беларуси документы о первой карательной операции в годы Великой Отечественной войны, сообщает телеграм-канал ведомства.
Об этом генпрокурор сказал, презентуя новую книгу о геноциде белорусского народа. Швед напомнил, что на территории БССР было осуществлено не менее 187 крупных карательных операций, и в этой книге были представлены данные по наиболее печально известным из них.
В том числе написали о первой карательной операции в годы Великой Отечественной войны, так называемой операции «Припятские болота», которая была проведена нацистами в конце июля 1941 года на оккупированной территории.
— В книге представлены новые ранее неизвестные документы, в том числе, полученные из Германии по нашему запросу. В том числе приказы Гиммлера и его подчиненных, которые еще раз подчеркивают и доказывают тот факт, что фашистская Германия за несколько лет до нападения на Советский Союз были подготовлены к тому, чтобы уничтожать мирное население, — прокомментировал генпрокурор.
Швед рассказал, что согласно этим приказам, подлежали уничтожению мирные жители населенных пунктов, которые располагались в болотистой местности по белорусской Припяти и также все советские военнопленные. А все другие трудоспособные лица должны были стать по сути рабами на территории Германии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ответственных за геноцид белорусского народа.