Генпрокурор Швед сказал, что Беларусь получила от Германии документы о первой карательной операции в годы Великой Отечественной войны

— В книге представлены новые ранее неизвестные документы, в том числе, полученные из Германии по нашему запросу. В том числе приказы Гиммлера и его подчиненных, которые еще раз подчеркивают и доказывают тот факт, что фашистская Германия за несколько лет до нападения на Советский Союз были подготовлены к тому, чтобы уничтожать мирное население, — прокомментировал генпрокурор.