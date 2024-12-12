Флаг Заксобрания Петербурга доставили на борт МКС

Флаг Законодательного собрания Петербурга доставили на Международную космическую станцию. Видео Роскосмоса в своем Telegram-канале опубликовал спикер Александр Бельский.
— Получили поздравления с 30-летним юбилеем парламента с борта Международной космической станции, — написал Бельский.
Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов развернули флаг петербургского Заксобрания и выразили теплые слова в честь знаменательной даты.
— На протяжении многих лет вы принимаете важнейшие законы, обеспечивающие социальное, экономическое и культурное развитие Санкт-Петербурга, отстаивая интересы и выражая волю жителей города. Желаем коллективу Законодательного собрания крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия и новых успехов, — сказали космонавты.
Напомним, ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что недавно в стены Мариинского дворца вернули гигантское полотно Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 1901 года». Это произошло спустя 107 лет. Копия картины выполнена в стиле урбан-фреска.