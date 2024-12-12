Флаг Заксобрания Петербурга доставили на борт МКС

— На протяжении многих лет вы принимаете важнейшие законы, обеспечивающие социальное, экономическое и культурное развитие Санкт-Петербурга, отстаивая интересы и выражая волю жителей города. Желаем коллективу Законодательного собрания крепкого здоровья, мира и согласия, благополучия и новых успехов, — сказали космонавты.