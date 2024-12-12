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В Алматы сейчас находятся примерно 80 тысяч российских релокантов — генконсул РФ

АЛМАТЫ, 12 дек — Sputnik. В Алматы сейчас находятся примерно 80 тысяч российских релокантов, заявил генконсул России в Алматы Дмитрий Тураев на встрече с журналистами.

Источник: Sputnik.kz

По словам генконсула, в 2022-м году в Алматы прибыло около 300 тысяч релокантов. В результате постепенного оттока их осталось около 80 тысяч.

«Это дополнительная нагрузка, естественно. И в то же время, с учётом эффективной организации работы, все делаем вовремя, в рабочее время, без каких-либо проблем», — отметил Дмитрий Тураев.

Также генконсул уточнил, с какими именно вопросами релоканты обращаются в дипмиссию.

"Абсолютно те же самые, с которыми обращаются все остальные граждане России. В первую очередь — замена паспорта. Во-вторых, все вопросы, связанные с гражданством, потому что у них, естественно, рождаются дети.

Различные виды нотариальных действий, всевозможные справки, которые необходимо предоставить в Москву, вопросы загса", — подчеркнул глава Генконсульства.

Тураев предположил, что возвращение мигрантов в Россию продолжится.