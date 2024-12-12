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Внимание! МЧС Башкирии передает штормовое предупреждение

На автодорогах ухудшение видимости в снеге, метели до 500 и менее.

Сейчас в Сан-Хосе: +11° 3 м/с 82% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Башинформ

В Башкирии с 20.00 12 декабря до 20.00 13 декабря прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, ночью местами сильные, в отдельных районах метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Ветер местами с порывами до 15−20 м/с. На автодорогах ухудшение видимости в снеге, метели до 500 и менее.

МЧС России рекомендует:

— избегай нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, шаткими рекламными щитами и конструкциями. Не паркуй рядом с ними автомобиль, это может быть опасно.

— будь предельно аккуратным и бдительным за рулем. Соблюдай скоростной режим, не забывай про ремни безопасности и правила безопасного обгона.

МЧС