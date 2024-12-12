Мать подростка, за которого вступился Кадыров, требует у СК честного следствия

«Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах… Люди не знают, что творится в государстве. Они не выезжают в регионы и не общаются с людьми. Беспредельничают, сидя в креслах, не смотрят, что творится за окном. Всевышний обязательно их накажет», — сказал Кадыров.