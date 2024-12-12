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В день сильного снегопада в Уфе зафиксировали 10-балльные пробки

Из-за метели Уфу сковали многокилометровые заторы.

Источник: Комсомольская правда

На Уфу обрушился снегопад, который сразу же парализовал движение в городе. По оценке сервиса «2ГИС», в вечерние часы пик были зарегистрированы 10-балльные пробки.

Традиционно самые огромные заторы образовались в центре, на западном выезде Уфы, Галле, Зорге, Шафиева, 50 лет СССР. Стояли в пробках Менделеева, Кирова, Сагита Агиша, Айская, Российская и проспект Октября.

Добавим, что из-за метели коммунальные службы переведены на усиленный режим. Сотни единиц техники и рабочих вышли чистить дороги и дворы Уфы.

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