В Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет», — сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в департаменте.
В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом ранее сообщили в региональном МЧС.
Также в Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.