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В Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе из-за непогоды не будут работать катера и паромы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Сейчас в Сан-Хосе: +11° 3 м/с 82% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет», — сказано в сообщении.

В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, уточнили в департаменте.

В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом ранее сообщили в региональном МЧС.

Также в Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.