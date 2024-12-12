Ростов сковали пробки в восемь баллов

В Ростове-на-Дону образовались восьмибалльные пробки. Об этом сообщили ростовчане вечером, 12 декабря.
По данным «Яндекс Карт», заторы образовались практически по всем центральным улицам города. Так, пробки сковали Большую Садовую, Ворошиловский проспект, Красноармейскую улицу, проспект Соколова и Береговую. С трудом двигаются автомобили и на проспекте Шолохова и на Текучевском мосту. Пробки есть и на улицах Темерницкой, Станиславского и проспекте Сиверса.
В сторону западного также есть пробки. Затруднено движение в районе главного автовокзала и на проспекте Стачки.