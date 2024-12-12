Ростов сковали пробки в восемь баллов

По данным «Яндекс Карт», заторы образовались практически по всем центральным улицам города. Так, пробки сковали Большую Садовую, Ворошиловский проспект, Красноармейскую улицу, проспект Соколова и Береговую. С трудом двигаются автомобили и на проспекте Шолохова и на Текучевском мосту. Пробки есть и на улицах Темерницкой, Станиславского и проспекте Сиверса.