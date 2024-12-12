Сингл GloRilla «TGIF» стал «Лучшей песней года» по версии Time

Хит американской хип-хоп-артистки GloRilla «TGIF» (2024) признан «Лучшей песней года» журналом Time. В топе из десяти композиций также оказались Riiverdance Бейонсе, Not Like Us Кендрика Ламара и «After Hours» Kehlani.
«Когда мемфисская рэперша не находится в отношениях, она не просто свободна от головных болей и ответственности. Она заряжена энергией, неудержима, сияет», — пишет Time. Издание назвало дерзкий гимн пятничным тусовкам TGIF «не самоутверждением, а демонстрацией силы».
Ранее Billboard призналGloRilla самой горячей рэпершей года. В октябре звезда выпустила свой дебютный полноформатник GLORIOUS, занявший пятое место в чарте Billboard 200.