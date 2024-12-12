Сингл GloRilla «TGIF» стал «Лучшей песней года» по версии Time

«Когда мемфисская рэперша не находится в отношениях, она не просто свободна от головных болей и ответственности. Она заряжена энергией, неудержима, сияет», — пишет Time. Издание назвало дерзкий гимн пятничным тусовкам TGIF «не самоутверждением, а демонстрацией силы».