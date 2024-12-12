Создан человекообразный робот-ассистент для общения с клиентами

«Антропоморфный робот, созданный на базе модульной платформы Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ, функционирует как сотрудник пункта выдачи заказов, оформляющий и выдающий посылки онлайн-маркетов. Он взаимодействует и общается с посетителем, сканирует штрих-коды заказа и приносит его со склада», — отметили в пресс-службе.