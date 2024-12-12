Создан человекообразный робот-ассистент для общения с клиентами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) создали и испытали человекообразного робота-кладовщика. Как сообщили в пресс-службе МФТИ, испытания прошли на действующем складе одного из российских продуктовых ретейлеров.
«Антропоморфный робот, созданный на базе модульной платформы Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ, функционирует как сотрудник пункта выдачи заказов, оформляющий и выдающий посылки онлайн-маркетов. Он взаимодействует и общается с посетителем, сканирует штрих-коды заказа и приносит его со склада», — отметили в пресс-службе.
Базой для робота стала созданная в МФТИ универсальная модульная платформа, позволяющая в короткие сроки вести разработку разговорных ассистентов, робототехнических систем и беспилотного автотранспорта с текстовыми, голосовыми, фото- и видеосервисами. Это программное обеспечение позволит на базе уже имеющихся решений создавать совершенно новые продукты под конкретного заказчика.
Платформа содержит готовые к применению модули и компоненты для следующих продуктов: разговорный ИИ для персональных ассистентов, разговорный голосовой ассистент, антропоморфный робототехнический комплекс, система управления беспилотным транспортом.
Используя эти готовые модули и комбинируя их компоненты, можно быстро создавать отраслевые решения по заказам индустриальных компаний, полагают конструкторы.