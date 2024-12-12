Житель Башкирии хотел попасть к возлюбленной и повис на два часа на заборе

В Янауле мужчина повис на заборе вниз головой, желая попасть домой к даме. В такой компрометирующей позе он провел два часа, пока к нему на помощь не пришли полицейские.
В этот день житель Янаула намеревался зайти в гости к подруге, но на его пути встали закрытые ворота. Мужчина не растерялся и решил перелезть через преграду, показывая удивительные возможности своего тела, однако нога зацепилась об ограду и янаулец повис. Его друг пытался помочь ему, но потом решил просто убежать, оставив мужчину самому решать проблему.
По словам самого жителя Янаула, он провисел там два часа, пока наряд полиции не вызволил его из ловушки.
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