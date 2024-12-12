Житель Башкирии хотел попасть к возлюбленной и повис на два часа на заборе

В этот день житель Янаула намеревался зайти в гости к подруге, но на его пути встали закрытые ворота. Мужчина не растерялся и решил перелезть через преграду, показывая удивительные возможности своего тела, однако нога зацепилась об ограду и янаулец повис. Его друг пытался помочь ему, но потом решил просто убежать, оставив мужчину самому решать проблему.