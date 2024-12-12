Nature Medicine: испытания новых видов терапии рака станут событием 2025 года

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Клинические испытания РНК-терапии от прионных болезней, а также радиоиммунотерапии рака простаты и генной терапии от серповидноклеточной анемии станут главными событиями в мире медицины в 2025 году. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном редакцией научного журнала Nature Medicine.
«В этом году внимание публики было сосредоточено на разработке и внедрении в медицинскую практику семаглутида и других новых препаратов для снижения веса, причем их популярность и важность будет продолжать расти и в следующем, 2025 году. Для оценки других перспективных направлений развития медицины мы попросили ведущих экспертов обрисовать то, какие клинические испытания следующего года окажут наибольшее влияние на науку», — говорится в сообщении.
Опрошенные редакцией Nature Medicine эксперты назвали 11 событий, связанных как с разработкой и тестированием терапий от тяжелых болезней, так и с применением в медицинской практике новых технологий, в том числе генной терапии, радиоиммунотерапии и искусственного интеллекта, а также методов персонализированной медицины и диетологии.
В частности, в 2025 году ученые подведут итоги первой и второй фазы клинических испытаний РНК-препарата ION-717, нацеленного на лечение различных форм прионных болезней — нейродегенеративных заболеваний, возникающих в результате накопления в клетках мозга саморазмножающихся патогенных белков-прионов. Для борьбы с их размножением биохимики из США создали короткую молекулу РНК, подавляющую формирование прионов при его введении в спинномозговую жидкость.
Также ученые планируют завершить проверку генной терапии BEAM-101 и радиоиммунотерапии Lu177-PSMA-617. Первая из них нацелена на лечение серповидноклеточной анемии путем извлечения стволовых клеток из крови и костного мозга пациента и исправления мутаций в гене HBB, нарушающих структуру гемоглобина. Препарат Lu177-PSMA-617 представляет собой антитело, способное соединяться с раковыми клетками простаты и уничтожать их при помощи радиоактивных атомов лютеция-177.
В дополнение к этому исследователи подведут итоги клинических испытаний новых подходов для лечения психоза и проверят сразу нескольких ИИ-технологий, связанных с проведением скрининга шейки матки, оценкой психического здоровья жителей Африки и диагностикой аутизма среди детей в возрасте от 2 до 8 лет. Также медики завершат проверку алгоритмов, способных оценить необходимость проведения скрининга рака груди, а также подобрать оптимальную диету для похудания для каждого конкретного пациента. Все эти испытания, как надеются эксперты, значительно обогатят арсенал доступных медикам средств для лечения большого числа болезней.