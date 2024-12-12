Nature Medicine: испытания новых видов терапии рака станут событием 2025 года

«В этом году внимание публики было сосредоточено на разработке и внедрении в медицинскую практику семаглутида и других новых препаратов для снижения веса, причем их популярность и важность будет продолжать расти и в следующем, 2025 году. Для оценки других перспективных направлений развития медицины мы попросили ведущих экспертов обрисовать то, какие клинические испытания следующего года окажут наибольшее влияние на науку», — говорится в сообщении.