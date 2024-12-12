Эд Ширан заявил, что возвращается в «большую поп-музыку»

Исполнитель сравнил грядущий проект с двумя уже вышедшими студийниками «=» (2021) и «-» (2023), заметив, что в последнем была совсем другая, более сдержанная атмосфера. Для нового лонгплея Ширан готовит масштабную промокампанию, передает Variety. Известно, что на два сингла уже сняты клипы, а еще два — в планах. Дата релиза альбома пока неизвестна.