Выявлены 18 участков ДНК, определяющих форму и размеры зубов человека

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный коллектив генетиков выявил 18 участков генома, вариации в структуре которых влияют на форму и размеры коренных зубов. Один из вариантов этих генов, HS3ST3A1, был унаследован предками европейцев от неандертальцев, сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Изучение формы и размеров зубов помогает палеонтологам и археологам раскрывать историю эволюции человека и развития нашей материальной культуры, однако мы почти ничего не знали о вариациях в структуре генов, влияющих на рост зубов. Нам удалось выявить большое число участков ДНК, связанных с ростом зубов, вариации в структуре которых объясняют различия в форме и размерах зубов у разных этнических групп», — заявил научный сотрудник UCL Каустубх Адхикари, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Адхикари и его коллеги совершили это открытие при изучении структуры генома почти девяти сотен добровольцев, проживающих на территории современной Колумбии и относящихся ко всем крупнейшим расовым и этническим группам. В дополнение к анализу структуры ДНК, ученые сделали слепки всех зубов участников опытов и подготовили их изображения при помощи трехмерного сканера.
После этого ученые сопоставили то, как различалась форма, размеры и другие свойства зубов добровольцев с тем, как различались наборы мелких мутаций в их ДНК. Это позволило генетикам выявить сразу 18 участков ДНК, структура которых так или иначе влияла на процесс роста коренных зубов. Лишь один из них, ген EDAR, в прошлом был известен исследователям, тогда как 17 остальных регионов генома ранее не связывались с формой и размерами зубов.
В частности, в их число вошел ген PITX2, который ранее связывался с формированием мышц, а также парных конечностей и органов тела, а также ген HS3ST3A1, связанный с выработкой различных серосодержащих полисахаридов. Как обнаружили исследователи, европейцы унаследовали характерную для них вариацию этого участка ДНК от неандертальцев, в результате чего у выходцев из Европы резцы значительно тоньше и меньше, чем у людей из других регионов.
Аналогичным образом, исследователи выяснили, что вариации в структуре гена EDAR не только влияют на форму резцов, как на то указывали предыдущие исследования, но и на общую ширину всех зубов. Раскрытие этих особенностей, как надеются Адхикари и его коллеги, поможет не только выявить пока неизвестные нам детали эволюции человека и историю его приспособления к питанию вареной пищей, но и раскрыть механизмы развития многих болезней зубов и нарушений прикуса.