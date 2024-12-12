Выявлены 18 участков ДНК, определяющих форму и размеры зубов человека

После этого ученые сопоставили то, как различалась форма, размеры и другие свойства зубов добровольцев с тем, как различались наборы мелких мутаций в их ДНК. Это позволило генетикам выявить сразу 18 участков ДНК, структура которых так или иначе влияла на процесс роста коренных зубов. Лишь один из них, ген EDAR, в прошлом был известен исследователям, тогда как 17 остальных регионов генома ранее не связывались с формой и размерами зубов.