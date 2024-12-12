Эксперты: фталаты в косметике негативно влияют на репродуктивную систему

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Используемые при изготовлении косметики фталаты негативно влияют на эндокринную и репродуктивную системы, противопоказаны беременным женщинам и людям с аллергией и бронхиальной астмой. Об этом сообщает Роскачество.
«Воздействие фталатов на человека тщательно не изучалось, но считается, что они негативно влияют на эндокринную и репродуктивную системы, а также противопоказаны беременным женщинам и людям, склонным к аллергии и с бронхиальной астмой», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что духи Zielinski & Rozen, Guerlain, Bvlgari и еще 10 мировых брендов оказались опасны для женского и мужского здоровья из-за наличия в них фталатов. По данным канала, об их наличии не написал ни один из производителей.
В Роскачестве пояснили, что фталаты используются в косметике для придания необходимой структуры и консистенции кремам, усиления ароматов, создания эластичной и текучей структуры лаков для ногтей. В составе кремов и лосьонов они предотвращают испарение влаги с поверхности кожи и защищают от агрессивного внешнего воздействия окружающей среды. Эти химические вещества попадают в организм человека через пары ароматизированной косметики или средства, наносимые на кожу.
Компании, которые не используют фталаты в своем производстве, указывают на упаковках: Without Phthalates, No Phthalates, Phthalate Free, отметили в организации. Эксперты рекомендуют покупателям обращать внимание на материал, из которого изготовлена упаковка.
«По возможности выбирайте кремы в стеклянных баночках, а не пластиковых, так как при нагревании пластика из него выделяются вредные вещества, в том числе фталаты. Они попадают в продукт, увеличивая в нем уже имеющуюся концентрацию фталатов. Это предостережение особенно актуально для солнцезащитных кремов, так как мы часто оставляем их на пляже под прямыми лучами солнца», — добавили в Роскачестве.