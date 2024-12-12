Эксперты: фталаты в косметике негативно влияют на репродуктивную систему

«По возможности выбирайте кремы в стеклянных баночках, а не пластиковых, так как при нагревании пластика из него выделяются вредные вещества, в том числе фталаты. Они попадают в продукт, увеличивая в нем уже имеющуюся концентрацию фталатов. Это предостережение особенно актуально для солнцезащитных кремов, так как мы часто оставляем их на пляже под прямыми лучами солнца», — добавили в Роскачестве.