В Ростовской области девушка угнала автомобиль у подруги

По информации ведомства, 21-летняя девушка пришла в гости к знакомой. Пока хозяйка отошла, девушка воспользовалась возможностью и взяла ключи от машины. Затем она отправилась кататься по местным улицам. Позже правоохранители задержали девушку, а машину вернули владелице.