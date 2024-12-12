В Ростовской области девушка угнала автомобиль у подруги

В Ростовской области девушка угнала автомобиль у друга. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 21-летняя девушка пришла в гости к знакомой. Пока хозяйка отошла, девушка воспользовалась возможностью и взяла ключи от машины. Затем она отправилась кататься по местным улицам. Позже правоохранители задержали девушку, а машину вернули владелице.
В отношении девушки завели дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».