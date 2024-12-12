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Лукашенко изменил границы, площадь и состав земель заповедника и двух нацпарков

Лукашенко увеличил границы двух нацпарков без введения дополнительных запретов.

Источник: president.gov.by

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, корерктирующий границы, площадь и состав земель заповедника и двух национальных парков, сообщила пресс-служба президента.

Так, указ о преобразовании особо охраняемых природных территорий (№ 439 от 12декабря 2024-го) уточнил границы, площади, а также состав земель Березинского биосферного заповедника и национальных парков «Браславские озера» и «Припятский». Корректировки связаны с изменением границ районов и областей.

В итоге из состава особо охраняемых природных территорий исключили земли, спецназначение которых не отвечает природоохранным целям. Речь идет о землях населенных пунктов, земель под транспортными коммуникациями: нефтепроводов, линий электропередачи и связи, дорог общего пользования.

При этом в состав особо охраняемых природных территорий включили земли под древесно-кустарниковой растительностью, которые примыкают к границам этих территорий, а еще некоторые мелкоконтурные земли, которые не могут быть эффективно использованы в сельхозпроизводстве.

В общем, за счет преобразований площади особо охраняемых природных территорий увеличились, что должно благоприятно сказаться на экосистеме.

— Введение дополнительных ограничений и запретов на режим охраны и использования данных земель не предусматривается, — уточнили в пресс-службе.

Еще белорусские власти запретили вывозить картофель из страны без лицензии.

Кроме того, Совмин Беларуси внес важные изменения для живущих в общежитиях.